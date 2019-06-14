Бывшую участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь раскритиковали подписчики в сети за излишнюю ретушь на лице. По мнению многочисленных фанатов 33-летней знаменитости, она стала выглядеть очень неестественно.

Некоторые подписчики и вовсе сравнили Дарью Пынзарь с Майклом Джексоном, который трансформировал свое лицо большим количеством пластических операций.

«Зря так лицо отфотошопили»

«Как Майкл Джексон при перекройке своего лица»

«100% на Джексона скоро похожа будет»

«Вылитый Майкл Джексон»

«Боже, как фигура восковая!», — пишут в комментариях поклонники Дарьи Пынзарь.

Instagram @darya_pinzar86

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь в облегающем платье восхитила подписчиков.