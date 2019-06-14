Бывшую участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь раскритиковали подписчики в сети за излишнюю ретушь на лице. По мнению многочисленных фанатов 33-летней знаменитости, она стала выглядеть очень неестественно.
Некоторые подписчики и вовсе сравнили Дарью Пынзарь с Майклом Джексоном, который трансформировал свое лицо большим количеством пластических операций.
«Зря так лицо отфотошопили»
«Как Майкл Джексон при перекройке своего лица»
«100% на Джексона скоро похожа будет»
«Вылитый Майкл Джексон»
«Боже, как фигура восковая!», — пишут в комментариях поклонники Дарьи Пынзарь.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дарья Пынзарь в облегающем платье восхитила подписчиков.