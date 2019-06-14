Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

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16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

Фото: Пятый канал

Пятый канал всегда с особенным трепетом относится к детям, которым нужна помощь. Много лет в эфире канала выходят два социальных проекта: «День ангела» и «День добрых дел». За время их существования более двухсот детей обрели любящих родителей, а сотни — шанс на здоровую и счастливую жизнь. В этой благотворительной акции Пятый тоже не смог остаться в стороне.

Восемь команд на гоночных яхтах класса «Л-6» под руководством опытных капитанов ровно в полдень выйдут на старт. Вы можете повлиять на итоговый результат. При подсчете будут учитываться как спортивные показатели, так и помощь друзей и сторонников каждой команды.

Стоит отметить, что у Пятого канала команда звездная! Марина Белова — заместитель генерального директора, директор Дирекции программ и маркетинга, Анна Бриллиантова, Ольга Оганезова и… «Стражи Отчизны»! Актеры, сыгравшие главные роли в сериале «Стражи Отчизны», следуют принципам своих героев. Они снова на страже и готовы встать на защиту тех, кому так нужна помощь. Дмитрий Лавров, Сергей Воробьев и Яков Шамшин будут бороться за победу в регате.

 
Яхта, на которой команда Пятого канала участвует в регате, называется «Онега» — неоднократный победитель и призер международных, всероссийских и городских соревнований. Капитан судна — Никита Бриллиантов.

Гонка уже началась. Продвинуть команду яхты «Онега» в турнирной таблице можно сейчас. Каждое пожертвование приближает яхту к победе, а главное — помогает детям. Достаточно перейти по ссылке https://svetdeti.org/regatta/onega и сделать свой посильный вклад, который поможет детям бороться с болезнью.

Организаторы регаты — благотворительный фонд «Свет», агентство «Яхтенные Сезоны» и Ассоциация яхт класса «Л-6». Мероприятие проходит при поддержке Пятого канала и Санкт-Петербургского речного яхт-клуба профсоюзов.

Во вторник вечером, 11 июня, в рамках Благотворительной регаты, команда Пятого канала ездила на тренировку на гоночной яхте, где капитан яхты проводил инструктаж и показывал команде будущий маршрут гонки. Сегодня, 14 июня, команда Пятого спустит «Онегу» на воду, чтобы еще раз отработать действия перед ответственной гонкой.

Победители регаты получат право лично передать весь благотворительный сбор малышам, которые верят в чудо и доброту.

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Новости канала

Команда Пятого канала участвует в благотворительной регате «Свет. Дети»

16 июня в акватории Финского залива пройдет благотворительная регата «Свет. Дети». Все средства, собранные за время акции, будут направлены на лечение онкобольных детей.

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