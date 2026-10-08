«В позитивном ключе»: Путин о развитии отношений России с Ираном

|
Василиса Власова
Василиса Власова 31 0

По словам Владимира Владимировича, товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года увеличился более чем на 21%, и в 2026 году динамика роста сохраняется.

Путин: как развиваются отношения России и Ирана

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Путин заявил, что отношения России с Ираном развиваются в положительном ключе

Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются позитивно. Об этом он сообщил на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Что касается двусторонних отношений — хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе, на основе фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года», — отметил президент.

Путин прилетел в Туркмению на два дня в рамках рабочего визита. Он примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. На мероприятие также прибыли лидеры всех пяти прикаспийских государств, включая президента Ирана Масуда Пезешкиана.

По словам президента России, товарооборот между Россией и Ираном по итогам 2025 года увеличился более чем на 21%, и в 2026 году динамика роста сохраняется.
Путин также попросил Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана аятолле Моджтабе Хаменеи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла встреча российского лидера с президентом Туркменистана. Переговоры между Путиным и Бердымухамедовым состоялись после окончания официального обеда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.42
-0.06 95.47
-0.86
Освободители и помощники: в чем жизненное предназначение рожденных в октя...

Последние новости

23:37
Временно переехать из Киева: Кличко дал совет жителям столицы
23:35
«Каждый день — это выбор»: Наталия Власова рассказала о новом этапе жизни
23:30
Шоколад может отравить собаку: какой десерт особенно опасен
23:23
Сотрудница полиции сбила 13-летнего мальчика на самокате в Армавире
23:15
Атака хуситов привела к пожару на самолете в аэропорту Эр-Рияда
23:05
Сломал дверь: буйный пассажир заставил экипаж развернуть самолет в Канаде

Сейчас читают

Не отдам тебя никому: суд закрепил за Жуковым и Потехиным права на семь песен группы «Руки вверх!»
Десятки людей пришли проститься с Кашпировским на Троекуровское кладбище
«Силен, как дьявол»: гипнотизер Гончаров о противоречивом образе Кашпировского
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Покровская родительская суббота 2026: запреты как поминать
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео