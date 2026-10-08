Сломал дверь: буйный пассажир заставил экипаж развернуть самолет в Канаде

В Канаде самолет экстренно приземлился в аэропорту из-за дебошира

Пассажирский самолет, вылетевший из аэропорта в канадской общине Ла-Ромен, был вынужден вернуться обратно из-за буйного пассажира. Об инциденте сообщает телеканал CBC.

Спустя десять минут после того, как лайнер покинул воздушную гавань, мужчина начал прорываться в кабину пилотов. Он также сломал дверь в туалет. В агентстве заявили, что бунтарь находился в стрессовом состоянии.

Успокаивать его пришлось не только бортпроводнику, но и другим пассажирам. Экипаж принял решение развернуться и посадить самолет в том же аэропорту, откуда он вылетел. По прилете дебошира задержали полицейские. Кроме того, ему понадобилась помощь врачей.

В момент происшествия на борту находились 16 человек: два пилота, бортпроводник и 13 пассажиров. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Индии пилоты успешно посадили самолет с пассажирами, в который во время полета ударила молния. О повреждениях экипаж узнал только после того, как лайнер приземлился.

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