«А купальник-то где?»: «русская Кардашьян» в бикини-ниточках сразила фанатов

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Поклонники Анастасии Квитко с трудом разглядели крошечный купальник на модели.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Instagram Ананстасии Квитко пестрит откровенными снимками в нижнем белье и купальниках. Поклонники модели в восторге от ее пышных форм. На этот раз «русская Кардашьян» порадовала подписчиков снимком и видео, на которых миниму одежды на ее теле практически ничего не скрывает.

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Instagram @anastasiya_kvitko

В кадре Квитко позирует, сидя на бортике бассейна в серебристом бикини. Самые пикантные участки тела девушки едва прикрывает ткань, а задняя часть бюстгальтера и трусиков и вовсе состоит из тонких черных веревочек. Поклонники пришли в восторг от тела «русской Кардашьян», но не забыли прокомментировать и ее откровенный наряд.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» показала пышные формы в латексном топе.

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