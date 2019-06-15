«А купальник-то где?»: «русская Кардашьян» в бикини-ниточках сразила фанатов

Instagram Ананстасии Квитко пестрит откровенными снимками в нижнем белье и купальниках. Поклонники модели в восторге от ее пышных форм. На этот раз «русская Кардашьян» порадовала подписчиков снимком и видео, на которых миниму одежды на ее теле практически ничего не скрывает.

Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы»

Instagram @anastasiya_kvitko

В кадре Квитко позирует, сидя на бортике бассейна в серебристом бикини. Самые пикантные участки тела девушки едва прикрывает ткань, а задняя часть бюстгальтера и трусиков и вовсе состоит из тонких черных веревочек. Поклонники пришли в восторг от тела «русской Кардашьян», но не забыли прокомментировать и ее откровенный наряд.

«Я в восторге от твоей фигуры!»

«Ты шикарна, но купальник-то где?»

«Моя богиня!» — пишут фолловеры.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» показала пышные формы в латексном топе.