Наташа Королева похвасталась «платьем девственницы»

Наташа Королева продемонстрировала своим поклонникам в Instagram «платье девственницы». В сторис певица призналась, что действительно давно искала именно такой наряд.

«Читаю статью в интернете о том, что я искала платье девственницы. Друзья мои, да, искала, правда. И нашла. Мне кажется, что для девственницы подходит именно такое платье. А вы как думаете?» — обратилась Королева к подписчикам, качаясь на качелях.

Как пишет Teleprogramma.pro, слухи о том, что Наташа Королева приобрела «платье девственницы» появились в сети незадолго до концерта в честь дня рождения певицы. Утверждалось, что именно в нем артистка собирается выйти на сцену. Однако на сцене Королева по-прежнему предпочитает появляться совсем в другом образе.

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Как ранее сообщал 5-tv.ru, недавно в честь своего 46-летия певица выложила в сеть ролик, на котором исполняет эротический танец в очень откровенном наряде.