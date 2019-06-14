Видео: звезду «Универа» задержала полиция в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов задержали группу молодых людей. Полицейский рейд был проведен вечером в пятницу, 14 июня, после жалоб активистов движения «Лев против», которая выступает против курения и употребления спиртных напитков в общественных местах.

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Как выяснилось, среди задержанных оказался и актер Александр Гайдулян, которого российский зритель хорошо знает по сериалам «Универ» и «СашаТаня». Артист сам рассказал об инциденте, выложив видео в «сторис» на своей странице в Instagram.

«Ничего плохого не делал. Меня задержали, провели беседу и выпустили», — рассказал Гайдулян.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Гайдулян хочет избавиться от русского акцента, чтобы покорить Голливуд.