Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин уважительно относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев. Также в недавнем интервью президент РФ заявил, что намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной», — цитирует RT Медвечука.

Украинский политик особо подчеркнул, что полностью согласен с этим высказыванием российского лидера.