Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин уважительно относится к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Хочу сказать, что во всех последних разговорах с господином Путиным он с уважением относится к этому человеку как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев. Также в недавнем интервью президент РФ заявил, что намерен «обязательно восстановить отношения с Украиной», — цитирует RT Медвечука.
Украинский политик особо подчеркнул, что полностью согласен с этим высказыванием российского лидера.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер встретился с украинскими представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.
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