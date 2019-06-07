Миллер готов начать переговоры о поставках газа на Украину со скидкой

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В рамках ПМЭФ глава «Газпрома» заявил, что новый контракт позволил бы снизить стоимость газа для конечного потребителя примерно на 25%.

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Фото, видео: РИА Новости / Стрингер

Тема:
ПМЭФ-2019 53

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) встретился с украинскими представителями партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. По итогам встречи глава российского концерна заявил, что готов начать переговоры о поставках газа на Украину по цене, которая будет на 25% ниже нынешней.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя», — цитирует Миллера РБК.

В ответ на предложение председателя правления «Газпрома» Медведчук отметил, что команда президента Украины Владимира Зеленского должна сделать все, чтобы заключить с Россией договор о прямых поставках газа по сниженной стоимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт угля и нефтепродуктов из России на Украину. Запрет на экспорт энергоносителей на Украину стал ответом Москвы на расширение ограничительного списка Киевом в отношении России.

Тема:
ПМЭФ-2019 53
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