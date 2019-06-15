Видео: Путин прибыл во дворец Навруз в Душанбе на саммит СВМДА

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Президент России примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в субботу, 15 июня.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин прибыл во дворец Навруз в столице Таджикистана Душанбе, где примет участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Главу РФ у входа во дворец встретил премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада.

Как отмечают РИА Новости, на встрече ожидается участие 27 стран: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Египет, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Иран, Казахстан, Камбоджа, Катар, Киргизия, Китай, Монголия, ОАЭ, Палестина, Пакистан, Республика Корея, Россия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Шри-Ланка — и еще 13 наблюдателей.

Перед началом совещания к участникам саммита с приветственной речью обратился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. После главы делегаций государств и международных организаций отправились на пленарное заседание.

В рамках СВМДА у Путина запланировано несколько деловых встреч. Ожидается, что российский политический лидер во время выступления на саммите выразит позиции РФ по Сирии, Афганистану, СВПД и по ситуации на Корейском полуострове.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обострение ситуации на Ближнем Востоке стало одной из главных тем для обсуждения на саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся 14 июня в Бишкеке. На встрече лидеры государств обсудили пути решения внутренних проблем и развитие экономики.

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