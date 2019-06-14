Обострение ситуации на Ближнем Востоке стало одной из главных тем для обсуждения на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня, 14 июня, он открылся в Бишкеке.

В столицу Киргизии на встречу с главами-государств ШОС прибыл и Владимир Путин.

В государственной резиденции «Ала-Арча» участников саммита встречал президент республики Сооронбай Жээнбеков.

Первое совещание — в узком составе прошло за закрытыми дверями. Лидеры говорили о решении внутренних проблем региона и развитии экономики, например, появилась идея создания банка ШОС, платежи через который могли бы проходить в национальной валюте.

Вести переговоры на основе дружбы и взаимного уважения, а не диктовать свою точку зрения — именно этим Шанхайская организация сотрудничества отличается от других объединений.

Итоги первых встреч у Дмитрия Акимова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией.