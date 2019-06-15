Видео: Три енота выпали из окна на автомобиль в Петербурге

Три енота выпали из окна на лобовое стекло автомобиля в Центральном районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во дворе домов Марата, 39 и Достоевского, 16. Животные рухнули с четвертого этажа дома и приземлились прямо на Renault Duster, припаркованный возле здания.

По информации очевидцев, еноты не получили серьезных травм в результате происшествия. Один из них на некоторое время перестал двигаться, однако позже зашевелился. Владелица животных сообщила, что вызовет врача, чтобы он осмотрел зверей.

По предварительным данным, женщина занималась продажей животных или брала деньги за фото с ними.

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