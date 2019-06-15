Видео: Три енота выпали из окна на автомобиль в Петербурге

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Инцидент произошел в субботу, 15 июня, в Центральном районе города.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

Три енота выпали из окна на лобовое стекло автомобиля в Центральном районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во дворе домов Марата, 39 и Достоевского, 16. Животные рухнули с четвертого этажа дома и приземлились прямо на Renault Duster, припаркованный возле здания.

По информации очевидцев, еноты не получили серьезных травм в результате происшествия. Один из них на некоторое время перестал двигаться, однако позже зашевелился. Владелица животных сообщила, что вызовет врача, чтобы он осмотрел зверей.

По предварительным данным, женщина занималась продажей животных или брала деньги за фото с ними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожарные спасли три сотни кошек на Васильевском острове в Петербурге.

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