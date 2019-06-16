Зузана Чапутова вступила в должность президента Словакии

Победившая на президентских выборах юрист и защитник природы Зузана Чапутова в субботу, 15 июня, приняла присягу и вступила в должность президента Словакии. Как сообщает News.ru, на церемонии инаугурации, которая проходила в большом зале филармонии Братиславы, Чапутова пообещала сделать все необходимое для обеспечения достойной жизни своих соотечественников.

«Попытаюсь стать президентом всем гражданам. Я не пришла править, пришла, чтобы служить», — цитирует The Slovak Spectator выступление политика.

Президентские выборы прошли в Словакии в марте. На них Зузана Чапутова победила с 58,4% голосов избирателей. Новый президент придерживается антироссийской политики Запада и поддерживает Брюссель в миграционных вопросах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ПМЭФ — 2019, в том числе принимала участие делегация из Словакии. В рамках Форума президент России провел встречу с премьер-министром Словацкой Республики Петером Пеллегрини.