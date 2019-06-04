Владимир Путин на ПМЭФ встретится с главами Армении, Болгарии и Словакии

, 18:29 16

В рамках форума президент расскажет о реализации нацпроектов в России.

Фото: ТАСС / Михаил Метцель

Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 7 июня он обсудит проблемы мировой экономики и политики, а также расскажет о национальных проектах, которые реализуются в России. Об этом сообщает ТАСС.

В частности, президент РФ уделит внимание вопросам мирового хозяйства, международной торговли и финансовой системы. Более подробно Владимир Путин остановится на обсуждении стратегий и нацпроектов, которые направлены на промышленное и технологическое развитие отдельных регионов и всей страны в целом. Также глава государства расскажет о цифровизации экономики.

В конце пленарного выступления состоится дискуссия с участием международных СМИ, модератором выступит телеведущая Софико Шеварднадзе. Кроме того стало известно, что в рамках ПМЭФ Владимир Путин встретится с президентом Болгарии, а также премьер-министрами Словакии и Армении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин объявил благодарность участникам команды «КАМАЗ-мастер».

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