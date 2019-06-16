На этой неделе вся страна услышала крик о помощи Виталия Кудеринова из Омска. Он записал видеообращение, в котором попросил решить проблему с жильем. Он сирота. Ему положена квартира. Но уже пять лет он стоит в очереди и пока все тщетно. И это далеко не первый случай.

Чиновники отчитываются, ставят галочки и осваивают бюджеты. А сироты или ждут годами, или получают такие квартиры, в которых не то что жить нельзя, заходить даже опасно.

По статистике на 1 января этого года остались необеспеченными около 170 тысяч сирот старше 18 лет. Причем треть из них ждет свои законные квадратные метры несколько лет. Семен Ерёмин разбирался почему система не может работать по-человечески.

«Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Виталий Кудеринов. Я из числа детей-сирот», — говорит в видеообращении сирота Виталий Кудеринов.

Прямая линия с президентом — последнее, на что Виталий надеется. Записал обращение. Показывает кипу бумаг, которую накопил, ожидая положенной по закону квартиры.

«Эти очереди исчисляются тысячами людей, которые уже годами стоят, десятками лет. И не могут получить свое жилье. Я сам уже стою пять лет в очереди на жилье, и не могу никак получить», — рассказывает Виталий Кудеринов.

Официально, кстати, никакой очереди нет. Каждый сирота должен получить заветные метры сразу после совершеннолетия. Но на деле список из семи тысяч таких ожидающих только в Омской области. И, если не ходить по инстанциям, а просто ждать, то ожидание будет вечным.

«Сложилась очередность из детей по судебным решениям. И практически получают жилье только те дети, которые имеют уже состоявшиеся судебные решения. А те, кто встает на учет и в 18 лет обеспечиваются жильем, они не имеют такой возможности, они отодвигаются в конец очереди», — объясняет ситуацию депутат Госдумы РФ Ольга Окунева.

Виталий выиграл суд и попал в заветный список тех, кого жильем необходимо обеспечить срочно. В нем еще 700 таких же социально активных сирот. Остальные во взрослую жизнь из детдомов попадают абсолютно неподготовленными.

Но даже тех немногих, кто обращается к бесплатным юристам, хватает, чтобы загрузить их работой. На странице этого центра правовой помощи сиротам, к примеру, сообщения появляются каждые 15 минут.

В течение дня — несколько страниц. Бегло даже пролистал — и ясно уже, что недвижимость — острейшая тема. И из одних регионов обращений больше, чем из других. Госбюджет субсидирует примерно пятую часть расходов на закупку. Остальной объем — на совести местных властей.

Где-то в год закупается до 300 квартир, а где-то в пределах десятка. В числе отстающих, к примеру, Тыва, Забайкалье, Иркутская область. И дело не только в дефиците средств. Некоторые регионы даже федеральные деньги освоить не могут — и застройщики, и продавцы вторичного жилья на такие сделки идут крайне неохотно.

«Как убедить собственника, что бы он прошел все процедуры регистрации на этих торгах. Внесение задатка для того, чтобы участвовать в торгах, оформление электронной цифровой подписи. Зачем ему это нужно? Он может продать квартиру какому-то частному лицу. Быстрее, проще, и, возможно, что дороже», — говорит руководитель центра правовой помощи детям-сиротам Павел Денисов.

И даже если сироте, уже повзрослевшему в ожидании жилья, и закаленному в судебных баталиях, удается получить положенное по закону, не факт, что это будет победой.

«Единственное, что тут были евро окна, но они не открываются — дом осел, оно давит и открыться окно…оно даже вот, смотрите, видите, оно уходит туда!» — показывает качество полученной квартиры сирота Евгения Шумакова.

Прежде чем показать этот дом сиротам, его как могли привели в порядок. То есть замазали все, что нужно было укрыть от первого взгляда. Перед этим помещение перевели в разряд жилого. А когда-то здесь была контора геологоразведки, вспоминает Евгения, которая получила здесь заветную квартиру. В этом учреждении, по иронии, работал ее дед. И в этой самой комнате сидел его начальник. С тех пор здание покосилось, полы сгнили, а крыша потекла. Но отказаться от него девушка не посмела.

«Мы говорим: „А другой вариант какой-то еще есть?“ Нам говорят: „Если вы откажитесь, то больше ничего не получите. Либо получите — еще хуже будет“», — рассказывает Евгения Шумакова.

Жить здесь — особенно с двумя детьми — оказалось невозможно. Сейчас Евгения снимает квартиру в областном центре, но исправно оплачивает все счета за эту развалюху — надеется, что когда-нибудь сможет получить нормальное жилье. Но администрация челябинского городка Еткуль с такими семьями особо не церемонилась. Аварийную квартиру всучили не только Евгении.

Уникальное инженерное решение демонстрирует Андрей — вынести канализацию на внешнюю стену дома. Как только наступают морозы, все сливы квартире — и в кухне, и в ванной, и в туалете — замерзают. А по углам и потолкам ползет черная плесень.

Обрабатывать стены оказалось бесполезно, они картонные, вентиляции нет. А еще в подъезде опасная лестница и около 30 других нарушений, которые нашла областная жилищная комиссия, когда семья сироты обратилась в Следственный комитет. Но чиновники не готовы признать дом аварийным, переселить семью в нормальное жилье.

«Квартиры на данный момент я не скажу, что они вообще не пригодны для жилья. То есть сказать, что они хотят убежать оттуда…да, хочется жилье получше, вопросов нет. Но сказать, что там все рухнуло и жить невозможно… ну нет же таког», — уверен глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков.

Я тут всего полгода и мне этих вопросов задавать не надо — если кратко резюмировать речь главы Еткульской администрации. Вот будет судебное решение — выдать вам другую жилплощадь, тогда, мол, пойдем к тому, кто такую квартиру администрации продал. И как только заберем у него деньги — обязательно для вас подберем что-то другое. А пока — правильно — еще подождите! Ждут же ведь по стране 260 тысяч таких же как вы. По официальной статистике жилье в России своевременно не могут получить больше 80% детей-сирот.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в День защиты детей, 1 июня, глава Петербурга вручил оставшимся без попечения родителей петербуржцам документы на их собственную недвижимость.