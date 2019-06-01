Видео: Беглов вручил документы на квартиры сиротам Петербурга

В День защиты детей глава Петербурга Александр Беглов передал документы на квартиры детям-сиротам Петербурга. В церемонии также приняла участие городской омбудсмен по правам ребенка Светлана Агапитова.

Выступая с торжественной речью, глава Северной столицы подчеркнул, что дети получают квартиры безвозмездно — в рамках помощи города. Также Александр Беглов отметил, что в следующем году планируется выдать еще 600 квартир оставшимся без родителей детям.

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Кроме того, в связи с празднованием Дня защиты детей глава Петербурга вручил ключи от микроавтобусов многодетным семьям. Вместительные транспортные средства получили десять семей, в которых растет по семеро детей и более.

«Чем больше детей, тем счастливее семья. Знаю это не понаслышке. Я сам рос в многодетной семье, был восьмым ребенком. Получил такое, армейское, воспитание», — сказал Беглов на праздничном мероприятии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Беглов стал первым зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Петербурга.