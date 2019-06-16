Названы четыре наиболее вероятных сценария конца света

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Британские ученые рассказали, какие гипотезы апокалипсиса наиболее аргументированы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

На протяжении многих веков человечество с завидным постоянством ожидает конца света. Проводятся многочисленные исследования, анализируются предсказания прорицательниц и каждый раз на обсуждения выносятся все новые и новые гипотезы, в которых гибель человечества определяется с точностью до дня.

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Так или иначе, ни одно из предшествующих предположений относительно грядущего апокалипсиса не подтвердилось. Однако слухи о дне, когда с поверхности Земли, исчезнет все живое, не стихают. Проанализировав все версии конца света, британские ученые выделили четыре наиболее вероятных сценария апокалипсиса, которые во многом объясняются текущим положением вещей.

Первая гипотеза — падение астероида. Эксперты NASA регулярно проводят исследования, в процессе которых моделируют различные варианты приближения и падения астероидов. Согласно последним результатам, столкновение гигантского небесного тела с Землей может обернуться гибелью для всего человечества. Хотя на данный момент беспокоиться об этом рано, ученые не исключают, что именно нежданный гость из космических глубин сможет стереть с лица планеты все живое.

Вторая гипотеза — ядерная война. По мнению ряда специалистов, научно-технический прогресс может привести к трагическим последствиям. Ученые убеждены, что обострение международных отношений в мире делает ядерную войну все более вероятной, и, чтобы этого не произошло, человечеству нужно объединиться.

Третья гипотеза — смертельные болезни. Как бы ни развивалась медицина, всегда найдутся заболевания, разработать лекарство от которых медикам достаточно трудно. Поскольку вирус постоянно мутирует, препараты должны часто обновляться. И не исключено, считают эксперты, что в ближайшее время распространится неизвестная болезнь, справиться с которой будут не способны ни человеческий иммунитет, ни специальные вакцины. Особое опасение врачам внушает туберкулез. По данным Всемирной организации здравоохранения, от этого заболевания погибло два миллиона человек, еще десять миллионов заражены.

Четвертая гипотеза — природный катаклизм. Ученые отмечают, что в последнее время на Земле все чаще происходят стихийные бедствия: ураганы, цунами, землетрясения. Не исключено, что к губительным последствиям для человечества приведет глобальное потепление, которое отмечают некоторые специалисты. Согласно результатам исследований, температура воздуха на планете постоянно повышается, и при нынешних темпах потепления уже через 100 лет ситуация достигнет критической точки, когда Земля станет непригодной для жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему человечество может погибнуть через 30 лет.

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