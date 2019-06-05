Человечество может погибнуть уже через 30 лет

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Ученые разложили по полочкам, как изменение климата уничтожит цивилизацию уже совсем скоро.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

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Австралийские ученые Национального центра по сохранению климата (National Centre for Climate Restoration) пришли к неутешительному выводу — из-за серьезных изменений в окружающей среде цивилизация может исчезнуть уже к 2050 году, пишет URA.RU. Как известно, три десятка лет в рамках истории человечества — срок ничтожный, и большинство из читателей этой новости могут стать свидетелями апокалипсиса.

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Эксперты провели расчеты и поставили знак «равно» между последствиями ядерной войны и глобальным потеплением, спровоцированным деятельностью человека.

Согласно их исследованиям, если правительства во всем мире в срочном порядке не переведут свои страны на альтернативные источники энергии, то уже к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений.

Вследствие этого к 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса по Цельсию, льды начнут стремительно разрушаться, на планете повсеместно начнутся наводнения и лесные пожары. В результате погибнут целые экосистемы, а почти треть Земли станет пустыней.

Однако все эти природные катаклизмы — лишь одна сторона «медали». Всевозможные стихийные бедствия приведут к вооруженным конфликтам за ресурсы, а количество климатических беженцев может превысить миллиард человек.

«Все это приведет к откровенному хаосу и гибели человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее понимаем», — предостерегают ученые.

Чтобы избежать катастрофы, необходимо немедленно трансформировать мировую экономику в систему с нулевым выбросом углерода, заключили эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пастор из США предрек конец света 9 июня.

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