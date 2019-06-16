Старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков прогулялся по Петербургу и сделал снимок в одной из парадных, которую украшает большой цветной витраж. Фотографией футболист поделился в Instagram.

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«Для фотографа — подъезд, для меня — парадная. Питер изнутри», — подписал Кержаков фото.

Подписчики спортсмена разделили его восхищение оформлением парадной.

«Красота какая!» — прокомментировал один из них.

«Именно поэтому в Питере парадные, а у всех остальных подъезды», — добавил другой.

«В Москву бы таких тоже побольше. Серо и уныло везде», — посетовал пользователь.

Также юзеры не упустили возможности поблагодарить Александра Кержакова за работу с юными футболистами.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце апреля Кержаков поставил в точку в судебной тяжбе с бывшей супругой Миланой Тюльпановой. Двухгодовалый мальчик остался с матерью.