«Игра престолов» какая-то: Максим Галкин раскрыл тайну семейного фото

Несколько дней назад в сети появилось архивное фото Максима Галкина с братом. Снимок породил бурные обсуждения фанатов. Глядя на кадр, поклонники сочли, что наследник шоумена Гарри представляет его точную копию. Они сравнили детский снимок юмориста с фотографией его сына и пришли в изумление от того, насколько похож мальчик на своего отца.

Пользователи не обошли вниманием и брата, который изображен на снимке рядом с Галкиным, и стали оценивать сходство двух родственников. Однако некоторые предположили, что на фото позирует не брат, а отец ведущего — уж слишком велика разница в возрасте, судя по кадру.

Instagram @maxgalkinru

Чтобы развеять слухи, распространившиеся на просторах сети, шоумен разместил в Instagram новый пост, в котором рассказал о своей семье и пояснил, кто запечатлен на архивном снимке.

«Почему-то думали, что папа. Это я со своим старшим братом Димой. У нас двенадцать лет разница. Мы оба драконы по восточному календарю. И мама была дракон. А папа кабан. „Игра престолов“ какая-то», — написал Галкин.

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Подписчики оценили чувство юмора Галкина, а некоторые даже признались, что перепутали не брата ведущего с его отцом, а самого юмориста с сыном.

«А я думала, что это Гарик и вы».

«Кажется, будто вы и Гарик», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дети Галкина в очередной раз покорили сеть.