Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к политике президента Украины Владимира Зеленского. Комментарий по этому поводу пресс-секретарь президента дал в эфире программы на телеканале «Россия 1» 16 июня.

«До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого» , — цитирует Пескова URA.RU.

Также пресс-секретарь рассказал, что российский лидер занимает выжидательную позицию в вопросах отношений России и Украины. Песков объяснил это тем, что пока непонятны реальные внешнеполитические устремления Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Зеленский анонсировал иностранные инвестиции в Донбасс. Также президент Украины рассказал о реформаторских законопроектах.