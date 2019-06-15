Зеленский анонсировал иностранные инвестиции в инфраструктуру Донбасса

Владимир Зеленский пообещал, что в ближайшее время в Донбасс пойдут иностранные инвестиции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

«В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами», — сказал Зеленский на встрече с представителями малого и среднего бизнеса, который он назвал «кровью для организма страны».

Украинский президент также сообщил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого предпринимательства.

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Ранее, как сообщал 5-tv.ru, представитель украинского президента Андрей Герус заявил в телеэфире, что перед выборами Зеленский пошутил, говоря, что тарифы на газ в стране высокие, и не обещал их снизить.