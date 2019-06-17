Гороскоп на 17 июня: Займитесь любовью с ветрами перемен, Львы!

Не страшно взять и поменять приоритеты, Весы. Это нормально, если хочется изменить ход вашей жизни. Ваши изменяющиеся убеждения являются доказательством того, что вы находитесь в процессе метаморфозы. Близнецы, и рай, и ад существуют внутри вас. Вопрос в том, что вы выбираете? Каждый раз, когда вы начинаете добиваться прогресса, каждый раз, когда вы приближаетесь к своей мечте, ваш разум находит способ саботировать ваш рост. Овен, намерение является магическим ингредиентом. Подумайте, как вы можете сделать жизнь более значимой. Например, если вы проведете больше времени, играя с вашими домашними животными, или выделите один день на медитацию.

Овен — гороскоп на сегодня, 17 июня

Намерение всегда является магическим ингредиентом, который помогает вести более целенаправленную жизнь. Овны, думайте не только о глобальных жизненных целях, которые вы поставили перед собой, но и о всех целях, что вы хотите достичь в ближайшие годы. Подумайте, как бы вы могли сделать свою жизнь более значимой. Например, если вы проведете больше времени, играя с вашими домашними животными, или выделите один день на медитацию.

Космический совет: в погоне за мечтой, не упустите маленькие ежедневные радости.

Телец — гороскоп на сегодня, 17 июня

Что если бы один из лидеров войны за независимость США, а также известный изобретатель Бенджамин Франклин уклонился от того, чтобы поделиться своим изобретением — громоотводом — с миром, или бы постоянно сомневался в собственных способностях? Мир, возможно, никогда бы не узнал электричества. Тельцы, каким будет ваш вклад в мир? Каким вы хотите, чтобы вас запомнили? Рискните и покажите свою силу. У вас есть силы и возможности, чтобы придать вашим идеям осязаемую форму.

Космический совет: подумайте, каким вас запомнят будущие поколения и сделайте шаг навстречу осуществления своей мечты.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 17 июня

И рай, и ад существуют внутри вас, Близнецы. Вопрос в том, что вы выбираете. Каждый раз, когда вы начинаете прогрессировать, каждый раз, когда вы приближаетесь к своей цели — ваш разум находит способ саботировать ваш рост. Правда в том, что мы иногда изображаем из себя своих злейших врагов. Помните о негативных разговорах с самим собой и ограничивающих убеждениях, которые мешают вашему росту. Путь творческой свободы проложит вам путь к освобождению.

Космический совет: осознайте самоотрицательные модели, стоящие на пути роста.

Рак — гороскоп на сегодня, 17 июня

Раки, поймите и примите, что вы не против мира. Пусть ваше ложное чувство эго исчезнет. Обучение восприимчивости к мыслям и идеям других людей навсегда изменит игру для вас. Если вы и окажетесь в ссоре с кем-то, то будьте сильным человеком и постарайтесь без страха сделать шаг назад. Вам стоит сосредоточиться на «исцелении», а не на словах.

Космический совет: научиться воспринимать мысли и идеи других, это навсегда изменит игру для вас.

Лев — гороскоп на сегодня, 17 июня

Лев, у вас есть два варианта: продолжать цепляться за прошлое или заниматься любовью с ветрами перемен. Темная фаза подходит к концу. Верьте, что скоро удача будет на вашей стороне. Для некоторых из вас это может стать поворотным моментом в вашем профессиональном путешествии. Обратите внимание на проект, над которым вы сейчас работаете. Это не обязательно касается работы. Мыслите более глобально. Звезды предрекают вам успех в начинаниях.

Космический совет: создание пространства для нового может принести больше радости, чем вы можете себе представить.

Дева — гороскоп на сегодня, 17 июня

«Все так, как должно быть», — говорит озорная улыбка на вашем лице, Девы. На повестке дня для вас сегодня — замедление. Обратите внимание, на то, что происходит с вами в настоящий момент. Почувствуйте магию в этот момент. У некоторых из вас может быть настроение придать своему рабочему пространству или квартире уникальный вид. Сосредоточьтесь на том, чтобы сделать ваше пространство более подходящим именно для вас, добавляя отдельные штрихи и устраняя беспорядок. Что, если это и есть секрет того, как впустить положительную энергетику в вашу дверь?

Космический совет: вернитесь с небес на землю и обустройте пространство вокруг себя, чтобы привлечь благоприятную энергетику.

Весы — гороскоп на сегодня, 17 июня

Это нормально менять свои приоритеты. Это нормально менять ход вашей жизни. Ваши изменяющиеся убеждения являются доказательством того, что вы находитесь в процессе метаморфозы. На чем вы хотите сосредоточиться сегодня: процесс ликвидации. Упростите свою жизнь, Весы. Найдите минутку, чтобы оценить и вашу материальную, и вашу нематериальную реальность. Это поможет вам освободиться от того, что послужило их цели.

Космический совет: сфокусируйтесь на упрощении своей жизни.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 17 июня

Если вы ищете новую работу или уже который год пытаетесь решить волнующую вас проблему, ожидайте прорыв в этом направлении, Скорпионы. То же самое касается и тех, кто работал над повышением или продвижением по службе. Несмотря на ваш скептицизм, Вселенная может удивить вас, повернув вещи в вашу пользу. Но не принимайте ничего словесного как должное. Защитите свои интересы, записав все на бумаге.

Космический совет: на фронте работы вас ждут отличные новости.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 17 июня

Два слова: божественная ясность. Если вы застряли на профессиональном фронте или стали жертвой «творческих блоков», будьте готовы к моменту, когда все внезапно переменится. Дар ясности поможет вам спланировать ваш следующий шаг с точностью. Умение общаться с людьми сегодня будет важной темой для вас, притом, это касается общения, как личного, так и профессионального. Будьте смелее и делитесь сумасшедшими идеями. Вы удивитесь тому, как люди с восторгом воспримут вашу искренность.

Космический совет: будьте смелее и делитесь сумасшедшими идеями.

Козерог — гороскоп на сегодня, 17 июня

Умение коммуницировать с людьми сегодня станет для вас определяющим фактором. Что Вселенная просит вас сделать сегодня, Козероги: начните разговор о вещах, которые действительно имеют значение, особенно с вашими близкими. Практикуйте активное слушание. Дайте другим людям шанс быть услышанными. В этом может быть секрет устранения конфликта и недопонимания.

Космический совет: дайте другим шанс быть услышанным.

Водолей — гороскоп на сегодня, 17 июня

Неделя может начаться не с лучшей ноты. Послушайте, что люди говорят и как они это делают. Это даст вам представление об их скрытых мотивах. Если вы думаете, что кто-то лжец и обманщик, вы не далеки от истины. Ваш инстинкт — ваш главный помощник. PS: понаблюдайте за людьми и за закономерностями, которые негативно влияют на происходящее в вашей жизни, и постарайтесь устранить отрицательные вещи. Вы увидите, как все в жизни изменится в лучшую сторону.

Космический совет: укажите на дверь людям, которые привносят негатив в вашу жизнь.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 17 июня

«Как я могу быть полезным?», «Как я могу достичь своих высочайших целей, поднимая универсальные вибрации?» Сделайте шаг к своей священной цели, Рыбы. Подумайте о том, как вы можете изменить мир. Что, если секрет того, чтобы достичь успеха в вашей жизни в том, чтобы жить в гармонии с самим собой? Духовность продолжит быть важной темой для вас в ближайшие дни. Соблюдайте тишину. Практикуйте медитацию. Соединитесь с философией, которая дает вам чувство укорененности.

Космический совет: пробудитесь к своей священной цели.

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