Гороскоп на 18 июня: прислушайтесь к шепоту сердца, Близнецы!

Обратите внимание на свое самочувствие, Овны. Это то, чего требует ваша душа. Разбудите своего внутреннего цветочного ребенка и займитесь любовью с каждым мгновением. Близнецы, иногда вам просто необходимо налить себе стакан Шардоне, сделать глубокий вдох и принять прекрасный беспорядок, который является вашей жизнью. Так что, не переживайте, если ваша внешняя реальность не совсем идеальна. Ваш внутренний мир — это то, где происходит настоящая вечеринка. Скорпионы, благословение в виде неожиданного изобилия может прийти к вам. Рассматривайте это как возможность очистить свои чакры.

Овен — гороскоп на сегодня, 18 июня

Овны, уделите пристальное внимание работе по улучшению вашего самочувствия. Сегодня Вселенная рекомендует вам пробудить своего внутреннего цветочного ребенка и «заняться любовью» с каждым мгновением. Составьте список материальных и нематериальных ценностей, которые пробуждают в вас дух радости. Не слушайте тех, кто говорит, что гоняться за радугами — это плохо, они не знают, о чем говорят.

Космический совет: прислушайтесь к голосу сердца и наконец сделайте то, о чем уже давно мечтали.

Телец — гороскоп на сегодня, 18 июня

Вернитесь к своему еженедельному духовному руководству: не позволяйте людям становиться приоритетом в вашей жизни, когда вы — только их выбор. Дорогие Тельцы, поймите, что счастье приносит только взаимность. Восстановите баланс там, где нужно. Найдите способ сообщить, что вы хотите от этого союза. Тот, кто любит, будет готов встретиться с вами и на полпути.

Космический совет: не позволяйте людям манипулировать вашими чувствами.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 18 июня

Иногда вам просто нужно налить себе стакан Шардоне, сделать глубокий вдох и принять прекрасный беспорядок, который является вашей жизнью. Так что, не переживайте, если ваша внешняя реальность не совсем идеальна. Ваш внутренний мир — это то место, где происходит настоящая вечеринка. Полнолуние, которое освещало Землю минувшей ночью благоволит вам, Близнецы. Соберите своих близких вокруг себя и наполните жизнь приятными эмоциями.

Космический совет: загляните внутрь себя и прислушайтесь к шепоту сердца.

Рак — гороскоп на сегодня, 18 июня

В вашем списке приоритетов на сегодня: привнести в мир чуточку себя. Помните, путешествие так же красиво, как и место назначения. Сегодня Ракам звезды рекомендуют наладить сексуальную часть своей жизни. Зажгите свечи с ароматом роз, наденьте самое сексуальное белье и проведите незабываемую ночь со своей второй половиной. Для некоторых из вас сегодня будет благоприятное время для того, чтобы сообщить «хорошие новости» своему партнеру или близким.

Космический совет: почувствуйте тепло прикосновений своего возлюбленного.

Лев — гороскоп на сегодня, 18 июня

То, на что вы надеялись и молились, наконец должно стать реальным. Но не вините себя, если чересчур блаженная улыбка вызывает у вас проблемы с коллегами. Это не ваша вина, что они не наткнулись на эликсир счастья. Чтобы поднять дзен на ступеньку выше, уделите время своему любимому занятию — например, пению в душе или игре с домашним питомцем. Вы даже можете посетить кружок медитации или исцеления, где вы сможете пообщаться с единомышленниками и поделиться своими знаниями.

Космический совет: не стесняйтесь быть счастливыми!

Дева — гороскоп на сегодня, 18 июня

Девы, признайте, то, о чем мы не говорим, преследует и терзает нас больше всего. Как и в чем вы сдерживаете себя? Что вы умалчиваете? Ваши отношения с самим собой и другими требуют большей честности и достоверности. Чтобы вернуть своей душе покой, просто необходимо быть смелым перед лицом опасности. Звезды предрекают, что осенью, ваши отношения приобретут совершенно новую форму.

Космический совет: отбросьте страхи и будьте честным, хотя бы с самим собой.

Весы — гороскоп на сегодня, 18 июня

Один индийский мудрец однажды сказал: «Нужно покинуть город, где вам удобно, и отправиться в пустыню своей интуиции. То, что вы обнаружите, будет чудесным. То, что вы откроете — это и будете вы сами». Откройте себя для божественных загрузок, Весы. Позвольте себе глубже погрузиться в невидимое. Сообщения, которые вы передаете в космос, не только пробудят вас, но и помогут вам пролить свет на жизни близких.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции и вы удивитесь тому, что услышите.

Скорпион — гороскоп на сегодня, 18 июня

Зачем путешествовать в одиночку, если можно путешествовать с любимым человеком. Спонтанность — ваше волшебное слово сегодня, Скорпионы. Вселенная рекомендует найти в себе смелость поэкспериментировать с вещами, о которых вы раньше даже боялись подумать. Благословение в виде неожиданного изобилия может прийти к вам. Рассматривайте это как возможность начать жить без долгов перед самим собой с сегодняшнего дня.

Космический совет: сделав маленький шаг в сторону счастья, перед вами откроется дорога благословения.

Стрелец — гороскоп на сегодня, 18 июня

С таким большим количеством событий на этой неделе вы обнаружите, что любовь и романтика отошли на второй план. Вместо того, чтобы жаловаться на нехватку времени со своим возлюбленным, откровенно и честно поговорите о своих желаниях. Вы найдете способ скорректировать расписание друг друга, чтобы насладиться любовью.

Космический совет: если хотите любви — не молчите!

Козерог — гороскоп на сегодня, 18 июня

Все известные гуру самопомощи и просветленные мастера постоянно говорят о «отпускании». Но что, черт возьми, это действительно значит? И как отпустить горькие эмоции, которые постоянно мучают? Автор мотивирующих книг Стив Мараболи говорит: «Если вы не прощаете себя, если вы не прощаете ситуацию, если вы не понимаете, что ситуация позади, вы не можете двигаться вперед». Начните с принятия вещей, которые вы не можете изменить, Козерог.

Космический совет: смиритесь с тем, на что вы не можете повлиять.

Водолей — гороскоп на сегодня, 18 июня

Водолеи, не ждите, когда ваш «сказочный принц» первым сделает ход. Если вам что-то нравится настолько, что вы хотели бы иметь это всю оставшуюся жизнь, то вы должны сообщить о своих намерениях. Это касается не только вещей, но и навыков и даже чувств. Кто знает? Возможно, Купидон больше не в настроении играть в игры. Но не делайте никаких нереальных обещаний. Если вы что-то начали, доведите это до конца.

Космический совет: действуйте, несмотря ни на что.

Рыбы — гороскоп на сегодня, 18 июня

Все, с кем мы пересекаемся, знают то, чего не знаем мы. Уделите пристальное внимание взаимодействию, которое у вас происходит в данный момент, и отношениям, что вы привлекаете в свою жизнь. Уменьшение ваших текущих обстоятельств поможет увидеть высшую причину всего происходящего. Для некоторых из вас это может быть время общения с духовным учителем, наставником или гидом. Держите свое эго в стороне и будьте восприимчивы к мудрости, которая приходит.

Космический совет: обратите внимание на то, что вам говорят окружающие. Возможно вы услышите нечто ценное.

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