Региональные власти планируют изменить критерии категорий малоимущих граждан

Ряд регионов России планирует изменить критерии, по которым начисляются выплаты малоимущим семьям. Об этом сообщили «Известия» после ознакомления с документами, которые подготовили региональные чиновники для Минтруда.

Основная идея — прекратить платить пособия тем, кто может прожить и без них, перераспределив деньги в пользу реально нуждающихся граждан. Чиновники из Ивановской области выделили категорию «ленивых» бедных, которые имеют дополнительное имущество и не пытаются воспользоваться им для заработка. В качестве примера называется земельный участок, который можно сдавать в аренду.

Власти Татарстана уже скорректировали критерии нуждаемости — сейчас выплаты не предоставляются тем, у кого есть яхта, снегоход, более одного автомобиля не старше трех лет или большие квартиры.

В Томской области предложили не субсидировать людей, которые не выполнили условия соцконтракта, например, не устроились на работу или не смогли создать иной источник достатка. Чиновники Нижегородской области пошли дальше и предложили ввести для таких «нарушителей» ответственность.

Ранее 5-tv.ru публиковал репортаж о состоянии сиротского жилья в России.