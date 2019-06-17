Минздрав России назвал регионы с самой высокой заболеваемостью онкологией, сообщает News.ru. Отмечается, что общая заболеваемость по стране выросла на 40% за последние десять лет.

Лидером по онкологическим заболеваниям стала Курская область — там фиксируется 3331 случай на 100 тысяч человек. На втором месте — Мордовия с 3292 случаями на 100 тысяч. Высокие показатели держатся у Краснодарского края, Псковской и Калужской областей.

При этом средний показатель для России — 2562 случая заболеваний онкологией на 100 тысяч человек. Есть и положительный момент — средняя продолжительность жизни онкобольных в РФ увеличивается год от года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые выявили молекулу, способную усилить иммунитет человека к онкозаболеваниям.