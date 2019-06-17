Два новейших МиГ-35 поступили в ВКС России

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Гендиректор компании-производителя «МиГ» Илья Тарасенко рассказал, что еще четыре боевых самолета поступят в войска до конца 2019 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ТАСС / Марина Лысцева

Первые образцы новейших самолетов МиГ-35 поступили в ВКС РФ, сообщает ФАН со ссылкой на генерального директора самолетостроительной корпорации Илью Тарасенко.

Гендиректор отчитался о том, что производство МиГов было запущено в кратчайшие сроки, за 2,5 года пройден путь от опытно-конструкторских работ до контракта с Минобороны. Сейчас два самолета уже переданы в войска для проведения испытаний, еще четыре боевые машины планируют передать до конца 2019 года.

По словам Тарасенко, корпорация «МиГ» рассчитывает на заключение еще одного контракта с министерством обороны на поставку новых самолетов.

МиГ-35 — российский многофункциональный истребитель поколения «4++», которое приближено к стандартам пятого поколения.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах.

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