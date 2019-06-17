Высший пилотаж: Видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Летчики Военно-космических сил РФ отработали приемы воздушного боя на малых высотах. Полеты на сверхзвуковых скоростях проходили в горно-лесистой местности Кавказа. Об этом сообщает РИА Новости.

Видео опубликовало министерство обороны России. На кадрах, снятых из кабины пилота, можно видеть взлет, посадку, маневры истребителей Су-27 и Су-30 в воздухе. Кроме элементов высшего пилотажа, пилоты выполнили учебные атаки по воздушным и наземным целям и отработали методы сопровождения и принуждения воздушного судна условного нарушителя к посадке.

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