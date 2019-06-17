Шесть девушек-полицейских заявили о домогательствах со стороны начальства

Шесть девушек, несущих службу в одном из отделов полиции Челябинской области, заявили о сексуальных домогательствах со стороны своего шефа, начальника следственного отдела. Они утверждают, что он принуждал их к близости, угрожая проблемами по службе в случае отказа.

Челябинский СК возбудил уголовное дело о домогательствах против сотрудника полиции. Пресс-служба областного главка МВД уточнила, что факт домогательства был выявлен в результате проверки сотрудниками службы собственной безопасности. Уточняется, что подозреваемый в харрасменте полицейский был уволен, а к его руководителям будут применены меры дисциплинарной ответственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Мадонна оказалась еще одной жертвой домогательств Вайнштейна.