Мадонна оказалась еще одной жертвой домогательств Вайнштейна

Мадонна снова подогрела интерес общественности к истории о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Певица заявила, что влиятельный продюсер позволял себе вольности и в ее отношении.

Линдси Лохан потрясла сеть абсолютно голым фото в стиле Мэрилин Монро

Откровения Мадонны опубликовал журнал The Hollywood Reporter. По словам звезды, Вайнштейн проявлял к ней интерес во время совместной работы. Внимание продюсера было настолько чрезмерным, что мужчина даже позволил себе «пересечь черту», жалуется певица.

В 2017 году о домогательствах со стороны Вайнштейна сообщили десятки голливудских актрис. Как писал ранее 5-tv.ru, информация о подобных инцидентах продолжает до сих пор. При этом мужчина не особенно стесняется в методах воздействия — одну из молодых артисток Харви Вайнштейн склонял к интимной близости, приводя в пример свои аналогичные отношения с Дженнифер Лоуренс.