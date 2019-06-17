Президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию с официальным визитом. Об этом в своем Twitter сообщила посол Пятой республики на Украине Изабель Дюмон. Администрация Зеленского ранее сообщала, что президент Незалежной посетит 17 июня Францию, а 18-го — Германию.

Во Франции Зеленский приехал в инновационный стартап-кампус Station F, в котором провел беседу с представителями IT-индустрии. Он вновь напомнил о своей идее «страны в смартфоне» и рассказал о стремлении к высоким технологиям.

«Потому я и решил идти в политику, чтобы бороться с коррупцией как с одной из главных проблем. А для этого нужны инновации, диджитал» , — цитирует Зеленского Интерфакс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле расценивают политику Зеленского.