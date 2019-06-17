Росздравнадзор выявил грубейшие нарушения при выдаче льготных лекарств

Детям и инвалидам в ряде российских регионов отказывают в льготах на лекарства. Грубейшие нарушения выявила проверка Росздравнадзора.

В ведомстве выяснили, что нередки случаи, когда людям не выписывают необходимые медикаменты при наличии у них показаний или отказывают в скидке при покупке.

В Брянской, Воронежской, Рязанской и других областях, как выяснилось, чиновники даже не знают, какие именно препараты нужны льготникам. В Росздравнадзоре пообещали взять ситуацию на особый контроль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поступившем на рассмотрение в Совет Федерации закона, предусматривающего налоговые вычеты для россиян после покупки лекарств.