Россиянин эффектно финишировал в спринтерском забеге в Марокко

Российский бегун Сергей Шубенков эффектно выиграл спринтерский забег с барьерами на этапе «Бриллиантовой Лиги» в марокканском Рабате.

В последнюю секунду его случайно толкнул легкоатлет из Ямайки из-за чего россиянин финишировал буквально в полете. Результат 13 целых 12 сотых секунды. Время было засчитано.

Впрочем, по мнению экспертов и без этого падения у нашего спортсмена были все шансы стать лидером «Бриллиантовой Лиги».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о поручении президента России Владимира Путина - разработать новую стратегию развития спорта в России.