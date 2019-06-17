Россиянин эффектно финишировал в спринтерском забеге в Марокко

, 20:04 Эфирная новость 5

Из-за толчка соперника финишную черту Сергей Шубенков преодолел буквально в полете.

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Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Российский бегун Сергей Шубенков эффектно выиграл спринтерский забег с барьерами на этапе «Бриллиантовой Лиги» в марокканском Рабате.

В последнюю секунду его случайно толкнул легкоатлет из Ямайки из-за чего россиянин финишировал буквально в полете. Результат 13 целых 12 сотых секунды. Время было засчитано.

Впрочем, по мнению экспертов и без этого падения у нашего спортсмена были все шансы стать лидером «Бриллиантовой Лиги».

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