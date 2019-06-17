Постаревшие главные героини «Друзей» отпраздновали 55-летие Кортни Кокс

Звезда американского сериала «Дркзья» Кортни Кокс в честь своего 55-летия закатила вечеринку, пригласив своих коллег по цеху — Лизу Кудроу и Дженнифер Энистон.

Именинница разместила в Instagram совместное фото, подписав:

«Я такая везучая! Как здорово, что я могу праздновать день рождения с этими двоими!».

Instagram @courteneycoxofficial

Несмотря на то, что все трое женщин выглядят довольно постаревшими, подписчики пришли в полный восторг от того, что их любимые герои снова вместе.

Одной из первых снимок прокомментировала другая известная актриса Риз Уизерспун:

«Какой же замечательный подарок — встретить день рождения в такой компании».

Остальные же фолловеры поинтересовались, когда наконец будет продолжение «Друзей», ведь Дженнифер Энистон ранее на это намекала.