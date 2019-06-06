«Все может случиться»: Дженнифер Энистон о перезапуске «Друзей»

Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей». По словам звезды, весь актерский состав сериала готов к повторному участию в проекте.

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Как отметила Энистон во время ток-шоу на одном из зарубежных каналов, вся женская часть коллектива с большим энтузиазмом относится к идее перезапуска ситкома. Мужская половина тоже не против, за исключением Мэтью Пэрри — исполнитель роли Чедлера наотрез отказывается возвращаться в киноиндустрию, отдавая предпочтение театру.

«Все может случиться», — сказала Дженнифер, отвечая на вопрос ведущей о продолжении «Друзей».

И действительно, поклонники сериала считают, что в ближайшее время весьма вероятен выход если не нового сезона, то хотя бы специального эпизода. В сентябре 2019 года сериалу «Друзья» исполняется 25 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 50-летняя Дженнифер Энистон не постеснялась обнажиться для глянца.