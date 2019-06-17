Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 17 июня, подписал закон об усилении уголовной ответственности для нетрезвых водителей за дорожно-транспортные происшествия с жертвами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, если совершение ДТП нетрезвым водителем повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет вместо нынешних четырех лет.

В случае гибели человека — от пяти до 12 лет лишения свободы вместо нынешнего срока от двух до семи лет.

Если погибли двое и более лиц — от восьми до 15 лет заключения (сейчас от четырех до девяти лет).

Кроме того, законом вносится изменение в статью Уголовного кодекса РФ о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена». Если частное лицо, управляющее легким (сверхлегким) самолетом или маломерным водным судном нарушил правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека либо причинен крупный ущерб, максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы.

А если его действие повлекло по неосторожности гибель человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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