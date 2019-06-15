Спецслужбы США в последнее время активизировали усилия в попытках навредить России, воздействуя на энергосистему страны. Как сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники в Белом доме, американские хакеры, состоящие на госслужбе, пытаются внедрить вредоносные программы в российскую энергосистему.
По словам действующих и бывших официальных лиц, вирусы способны собирать информацию об энергосистеме РФ и выводить из работы отдельные ее составляющие. Издание делает акцент на том, что данная деятельность США ни что иное, как попытки Белого дома «сделать предупреждение» Кремлю.
NYT отмечает, что теперь в настоящее время непонятно, насколько сильно США смогли проникнуть в энергосистему РФ и, не располагая секретными документами, издание не берется предполагать «возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить деятельность ее вооруженных сил».
Ранее о кибератаках на России рассказал сам президент США Дональд Трамп. Как рассказывал 5-tv.ru, в мае в интервью Fox News американский президент Дональд Трамп неожиданно признался в ноябре 2018 — во время промежуточных выборов в Конгресс США, американские спецслужбы пытались организовать кибернападение на РФ.