США усилили атаки на российскую энергосистему — СМИ

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Об активизации американских спецслужб в попытках запустить вирусы в систему энергоснабжения РФ в субботу, 15 июня, сообщила газета New York Times со ссылкой на свои истоичники в Белом доме.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Спецслужбы США в последнее время активизировали усилия в попытках навредить России, воздействуя на энергосистему страны. Как сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники в Белом доме, американские хакеры, состоящие на госслужбе, пытаются внедрить вредоносные программы в российскую энергосистему.

По словам действующих и бывших официальных лиц, вирусы способны собирать информацию об энергосистеме РФ и выводить из работы отдельные ее составляющие. Издание делает акцент на том, что данная деятельность США ни что иное, как попытки Белого дома «сделать предупреждение» Кремлю.

«За последний год эти попытки стали намного, намного агрессивнее. Эти действия приобрели такой масштаб, о каком и не думали несколько лет назад», — рассказал изданию источник в американской разведке.

NYT отмечает, что теперь в настоящее время непонятно, насколько сильно США смогли проникнуть в энергосистему РФ и, не располагая секретными документами, издание не берется предполагать «возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить деятельность ее вооруженных сил».

Ранее о кибератаках на России рассказал сам президент США Дональд Трамп. Как рассказывал 5-tv.ru, в мае в интервью Fox News американский президент Дональд Трамп неожиданно признался в ноябре 2018 — во время промежуточных выборов в Конгресс США, американские спецслужбы пытались организовать кибернападение на РФ.

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