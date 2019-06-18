Видео: Поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей

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Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им «звезды» так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.

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Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селивесторова, Пятый канал

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Российским поликлиникам начнут присваивать «звезды», — совсем как отелям. Принципы сертификации пока только разрабатывают в Минздраве, но о некоторых критериях уже известно. Речь идет о качественной организации работы медучреждений, в результате которой экономится время — и медиков, и больных. Проект так и называется «Бережливая поликлиника».

Как это принято в туристической индустрии, «пять звезд», понятно, будут давать лучшим. Тем, где удобная запись к врачам, в том числе дистанционная; где соблюдается график приема, — то есть не бывает очередей; где не надо долго искать нужный кабинет, а можно воспользоваться указателями и информационными стендами. Чиновники уверены: маркировка звездами, позволит нашим поликлиникам конкурировать между собой, повышая качество услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Росздравнадзор выявил грубейшие нарушения при выдаче льготных лекарств.

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