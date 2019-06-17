Видео: Пьяная сотрудница полиции устроила ДТП в Хабаровске

, 23:59 Эфирная новость 40

В результате аварии пострадали два человека.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, Пятый канал

В Хабаровске следователи изучают запись видеорегистратора, на которой нетрезвая женщина-сотрудник полиции устроила ДТП с пострадавшими. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, как Toyota на огромной скорости вылетает с парковки на проезжую часть, таранит другой автомобиль и врезается в дерево. В итоге, водителю и пассажиру встречной иномарки понадобилась помощь медиков. Виновницу аварии задержал экипаж ДПС. Она не пострадала, однако на ногах держалась с трудом. От теста на алкоголь отказалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП.

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