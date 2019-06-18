Михаил Ковальчук: Россия может получить лучшую научную инфраструктуру в мире

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал, что благодаря программе строительства крупных научных мегаустановок Россия может получить лучшую инфраструктуру в мире уже через 5-10 лет. Об этом он сообщил в своем интервью РИА Новости.

Ковальчук уточнил, что программа подразумевает строительство два синхротронных центра в Новосибирске и Владивостоке, а также источника синхротронного излучения четвертого поколения в Москве. Последний станет дополнением к уже существующему и функционирующему Курчатовскому специализированному источнику.

«Создание таких синхротронных и нейтронных источников будет важно еще и с точки зрения обеспечения связности территории России, поскольку станет стимулом для развития мобильности научных кадров внутри страны. И благодаря наличию таких современных установок мы повысим свою привлекательность и для мирового научного сообщества» , — подчеркнул Ковальчук.

Предполагается, что синхротронным центров в России будет сразу несколько и они объединятся в одну сеть. За реализацию программы синхротронно-нейтронных исследований отвечает Курчатовский институт. В завершении интервью Михаил Ковальчук понадеялся, что благодаря реализации это программы российская научная инфраструктура станет первой в мире в ближайшие 5-10 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки.