Президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) в интервью МИЦ «Известиям» рассказал о концепции развития природоподобных технологий, которые должны восстановить нарушенный баланс между био- и техносферой. По его словам, это новый вызов для научного сообщества всего мира.

В основе нового технологического уклада — процессы и системы, интегрированные в естественный природный ресурсооборот. Концепцию разработали в Курчатовском институте по поручению президента Владимира Путина, проект программы уже утвержден, есть и конкретный план мероприятий.

«Мы с вами видим, что в мире происходит полная перестройка вообще всей системы, политической, экономической, глобальной, геополитической и это связано на самом деле с одной вещью. Построенный нами технологический уклад основан на истреблении ресурсов <…> стратегическая задача — это переход к новому экономическому укладу, технологическому, который будет основан на природоподобных технологиях. Это очень экономные технологии, которые потребляют мало ресурсов и энергии», — пояснил Ковальчук.

В преддверии Международного арктического форума глава Курчатовского института показывал примеры природоподобных технологий.