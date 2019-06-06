Президент Курчатовского института обозначил новую стратегию развития науки

Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019) в интервью МИЦ «Известиям» рассказал о концепции развития природоподобных технологий, которые должны восстановить нарушенный баланс между био- и техносферой. По его словам, это новый вызов для научного сообщества всего мира.
В основе нового технологического уклада — процессы и системы, интегрированные в естественный природный ресурсооборот. Концепцию разработали в Курчатовском институте по поручению президента Владимира Путина, проект программы уже утвержден, есть и конкретный план мероприятий.
В преддверии Международного арктического форума глава Курчатовского института показывал примеры природоподобных технологий.