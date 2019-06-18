Украина планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

Украина планирует частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом — об этом сказано в плане развития компании «Укрзалiзниця». По данным украинских СМИ, в плане расписана стратегия до 2023 года. Согласно ей, Киев планирует снять запреты на ввоз угля из Донецкой и Луганской областей, который был наложен в 2017 году.

Украинские власти рассчитывают, что в случае снятия блокады к 2021 году объем поставок достигнет 40% от уровня 2016 года. Возобновление поставок коснется железной руды и черных металлов.

«Укрзалiзниця» смотрит на будущее сообщений с Донбассом крайне оптимистично: ожидается, что к 2030 году объемы грузоперевозок увеличатся вдвое. Отмечается, что документ уже подписан правительством, но еще не опубликован официально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал, какое будущее ждет железнодорожное сообщение Незалежной и России.