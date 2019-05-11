На Украине рассказали, будут ли отменять поезда в Россию

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предположил, какое будущее ждет железнодорожное сообщение Незалежной с Россией. По его мнению, в настоящее время наблюдается резкое сокращение поездок украинцев в сторону РФ.

Так, в 2018 году большинство граждан государства отправились на поезде в страны Евросоюза, в то время как количество путешествий в Россию сильно уменьшилось, отметил Омелян. Вследствие этого в стране было сокращено количество рейсов, следовавших в сторону РФ. Об этом дипломат рассказал в интервью Liga.net.

«Сокращение количества поездов в РФ было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла» , — подытожил политик.

Он также добавил, что официального запрета железнодорожного сообщения с Россией, скорее всего, не будет. Оно «прекращается само по себе», утверждает Омелян.

С октября 2015 года Украина приняла решение полностью прекратить авиасообщение с Россией, а недавно государственное ведомство предложило остановить железнодорожное сообщение с РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией.