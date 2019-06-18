Facebook определился с названием собственной криптовалюты

Компания Facebook, анонсировавшая в мае этого года создание собственной криптовалюты, основанной на технологии блокчейн, определилась с ее названием – она будет называться Libra.

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Facebook, для запуска новой криптовалюты Facebookс уже создал дочернюю компанию Calibra, которая скоро представит свой первый продукт - цифровой кошелек для Libra. Он будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения для смартфонов, которое планируется запустить в 2020 году.

«Calibra позволит вам отправлять Libra практически любому, у кого есть смартфон, так же легко и быстро, как и текстовые сообщения», — сообщает Facebook.

В компании надеются, что Libra будет также использоваться для оплаты товаров услуг.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск новой цифровой платежной системы Facebook запланировал на первый квартал 2020 года. В апреле глава компании Марк Цукерберг консультировался с Банком Англии на предмет возможных рисков при выпуске криптовалюты.