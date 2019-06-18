Москалькова предлагает исключить пищевой мак из перечня наркотиков

, 20:02 47

По словам омбудсмена, многие люди, не являющиеся социально опасными, оказались за решеткой за продажу сырья для кондитерских изделий.

Фото: www.globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила исключить из перечня наркотических средств пищевой мак, за продажу которого сейчас можно надолго угодить за решетку. По словам омбудсмена, множество людей, не являющихся общественно опасными, пострадали за продажу сырья для кондитерских изделий.

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака», — цитирует Москалькову «Интерфакс».

В Государственной Думе к инициативе Татьяны Москальковой отнеслись неоднозначно. Так, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал предложение «обоснованным» и «вызывающим симпатию».

«Складывается правоприменительная практика, когда многие привлекаются к уголовной ответственности, выпуская продукцию с пищевым маком. Представьте, есть индивидуальный предприниматель, который изготавливает булочки с маком, и за это его привлекают к уголовной ответственности: к восьми годам и более лишения свободы!» — отметил Выборный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В свою очередь бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался категорически против инициативы омбудсмена.

«Это легализация ввоза наркотика в нашу страну. С этим пищевым маком ввозится соломка, которая потом перерабатывается и идет в продажу», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад президенту страны Владимиру Путину.

Читайте также

+21° Днём +20°
Ночью +13°
64.34
0.02 72.23
0.12
Гороскоп на 18 июня: прислушайтесь к шепоту сердца, Близнецы!

Последние новости

20:21
Нарышкин: разведка России знает о грядущих кибератаках США
20:10
«Аэрофлот» назван лучшей авиакомпанией Восточной Европы в восьмой раз
20:02
Москалькова предлагает исключить пищевой мак из перечня наркотиков
19:51
Названы причины нападок сестры Алибасова на Федосееву-Шукшину
19:40
Пентагон выделит четверть миллиарда долларов на укрепление армии Украины
19:31
Кокорина и Мамаева отправят в ближайшую к столице колонию поездом
19:24
В Петербурге завершаются приготовления к уникальному празднику выпускников «Алые паруса»
19:09
Еще одно лекарство от кашля изымут из обращения в России
18:54
Александр Беглов получил единую карту петербуржца — видео
18:47
Сергей Шойгу заявил, что российские военные получат лазерное оружие
18:34
Правительство предлагает повысить пособия на детей малообеспеченным семьям
18:21
«Генерализованный тремор» — врач оценил состояние здоровья Меркель
18:12
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений России
18:05
«Брак Потапа и Насти — фикция»: блогер Лена Миро раскритиковала молодоженов
17:54
Бывшего президента Мухаммеда Мурси похоронили в Египте
17:42
Звезда Comedy Woman впервые показала в сети фото младшего ребенка
17:26
Украина планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом
17:18
Российский телескоп впервые смог «увидеть» двойную сверхмассивную черную дыру
17:10
Меркель назвала дату встречи советников лидеров стран «нормандского формата»
17:01
Пользователи сети хотят «сжечь» автора легкого способа почистить чеснок — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама