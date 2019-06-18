Москалькова предлагает исключить пищевой мак из перечня наркотиков

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила исключить из перечня наркотических средств пищевой мак, за продажу которого сейчас можно надолго угодить за решетку. По словам омбудсмена, множество людей, не являющихся общественно опасными, пострадали за продажу сырья для кондитерских изделий.

«Это продавцы, это руководители фирм, которые продавали пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что там есть соломка. Продавец продает каждому понемногу, а в целом за день получается большой объем продажи этого пищевого мака», — цитирует Москалькову «Интерфакс».

В Государственной Думе к инициативе Татьяны Москальковой отнеслись неоднозначно. Так, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный назвал предложение «обоснованным» и «вызывающим симпатию».

«Складывается правоприменительная практика, когда многие привлекаются к уголовной ответственности, выпуская продукцию с пищевым маком. Представьте, есть индивидуальный предприниматель, который изготавливает булочки с маком, и за это его привлекают к уголовной ответственности: к восьми годам и более лишения свободы!» — отметил Выборный в интервью радиостанции «Говорит Москва».

В свою очередь бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко высказался категорически против инициативы омбудсмена.

«Это легализация ввоза наркотика в нашу страну. С этим пищевым маком ввозится соломка, которая потом перерабатывается и идет в продажу», — цитирует Онищенко РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад президенту страны Владимиру Путину.