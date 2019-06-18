Версии задержания экс-главы УЕФА Мишеля Платини

ЧП с Меркель на несколько часов отвлекло внимание прессы от другого громкого события - в Париже то ли арестован, то ли вызван для допроса как свидетель, бывший глава УЕФА Мишель Платини.

Весь день десятки корреспондентов дежурят у входа в министерство внутренних дел Франции в ожидании комментариев. Это удивительно, но до сих пор нет ни одного официального заявления о том, что происходит!

Какие новые подозрения могли возникнуть у национальной прокуратуры? Некоторое количество деталей сообщают СМИ Франции. Fance-24 говорит, что Платини поддержал заявку Катара, потому что его об этом очень просил Николя Саркози, на тот момент-президент Франции.

Издание Monde говорит, что прокуроры заинтересовались ужином, который за пару недель до голосования прошел в Елисейском дворце. Саркози принимал у себя: катарских шейхов и Мишеля Платини. На том ужине присутствовали два помощника Саркози: Клод Гуант и Софи Дион.

Во вторник, 18 июня, по информации издания, оба они были задержаны, вместе с Платини. Журналисты полагают, что проводится перекрестный допрос, правосудие пытается выяснить, что конкретно происходило во время того ужина. Предлагалась ли взятка катарцами - и, главное, кому она предлагалась. Платини - или вообще президенту?

Все возможные версии собрал и проанализировал Александр Романов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что по заявлению французской полиции Платини лишь задержан для допроса. Однако сколько продлится это задержание пока неизвестно.