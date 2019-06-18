«Спасли нам жизнь»: Киркоров рассказал о жуткой посадке самолета в «Домодедово»

, 20:38 Эксклюзивное интервью 595

Певец с детьми возвращался с гастролей из Болгарии.

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Фото, видео: Instagram @fkirkorov

Самолет авиакомпании S7, на борту которого из болгарской Варны в Москву среди пассажиров летел и Филипп Киркоров со своими детьми, попал в чрезвычайную ситуацию при посадке в «Домодедово».

Воздушное судно уже коснулось взлетно-посадочной полосы, причем жестко, но затем поднялось снова в воздух, сделало еще один круг и только тогда благополучно приземлилось.

По словам Филиппа Киркорова, трагедии удалось избежать благодаря действиям пилотов.

«Их профессиональные качества спасли нам жизнь, потому что была достаточно экстремальная посадка. Дети испугались очень. Слава Богу, все живы. Летчики молодцы», — рассказал 5-tv.ru артист.

В свою очередь в S7 сообщили, что никакой внештатной ситуации не было, и самолет может идти на второй круг по решению командира. В данном случае это было предпринято из-за сильного ветра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как работает бизнес Филиппа Киркорова по организации детских праздников.

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