Как работает бизнес Филиппа Киркорова по организации детских праздников? Видео

Музыкальная карьера, блог и даже бизнес — для Филиппа Киркорова не существует рамок. На чем еще зарабатывает певец и почему артисту удается даже в 52 года оставаться кумиром нескольких поколений? Об этом поп-король рассказал в интервью программе «Светская хроника». Киркоров удовлетворяет интересы как старшей аудитории, так и молодежи. Теперь в рядах его поклонников могут оказаться и самые маленькие.

На создание фирмы по организации мероприятий для детей короля эстрады вдохновили Мартин и Алла-Виктория. Сын и дочь певца, можно сказать, стали первыми клиентами.

«Это нормально, когда дети у меня появились, мы начали делать им праздники, и я понял, что у нас неплохо получается. Мы решили создать агентство, чтобы дарить такие же праздники другим детям».

Сейчас на счету агентства Киркорова уже 500 праздников! Их заказывают звезды отечественной эстрады для своих детей. Так фирма Киркорова подготовила день рождения Гарри и Лизы Галкиных, а также устроила вечеринки для дочери Тимати и наследников певицы Жасмин. При этом, подчеркивает Киркоров, для каждого вечера разрабатывается уникальный стиль.

«Последнее было у Тимати, „Алиса в стране чудес“, ну еще у многих серьезных людей. Ну, мне романтические нравятся, Мартин вот заказал пару лет назад „Трансформеры“, я это не очень понимаю, а вот „Гарри Поттер“ на ура прошел».

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У Филиппа Киркорова можно заказать и эксклюзивный торт, и декор, и аниматоров. Обойдется такое удовольствие в немалую сумму. Стоимость «праздника под ключ» начинается от одного миллиона рублей и доходит до пяти.

«Захотите заказать наш праздник, ознакомитесь с прейскурантом. Но это дорогое удовольствие».

Но, как признается Филипп, заработок для него — не главное. Королю эстрады больше важен результат и счастливые улыбки на лицах детей.

«Это не коммерческое. Это приносит доход естественно, но это не самоцель, мы вкладываем в это душу, и нам это нравится».

Бросать сцену ради карьеры бизнесмена Киркоров не собирается и продолжает эпатировать публику. Черная водолазка, пиджак и шапка в тон, а в руках — автомат.

«Цвет настроения Калашников», — так прокомментировали фотографию Филиппа Киркорова в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 27 Май 2019 в 7:52 PDT

Напугать подписчиков грозным видом Киркоров решил неслучайно. Скоро выходит клип на песню короля эстрады «Лунный гость». По этому случаю он и примерил полностью черный образ и взял в руки оружие.

«Ну, это бондиана, Джеймс Бонд жив. Решил тряхнуть на старости лет, по рок-н-роллить».

Детали Филипп пока не раскрывает. Но одно известно точно — в видео не будет Николая Баскова. Хотя совсем недавно Киркоров принял участие в съемках клипа золотого голоса России.

Премьера обещает быть громкой. Поэтому с нетерпением ждем нового видео от короля эстрады!

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