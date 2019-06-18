Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев прокомментировал сообщения о резком подорожании бензина на некоторых автозаправочных станциях в Сибири и на Дальнем Востоке. По его мнению, к сложившейся ситуации привели несколько факторов.

Во-первых, в настоящее время существенно сократились объемы реализации суррогатного и контрафактного топлива, что привело к возникновению дефицита на независимых АЗС. Последние, в свою очередь, покупают топливо у посредников с помощью различных непрозрачных схем, при которых неизбежны накрутки.

«Судя по всему, именно в их интересах вокруг темы роста цен на топливо искусственно нагнетается напряжение. Хотя, в действительности, нет проблемы обеспечения топливом внутреннего рынка, есть только проблема обеспечения маржи независимых сетей», — приводит слова эксперта «Известия».

По его мнению, попытки властей стабилизировать цены на АЗС привели к тому, что налогообложение в этой сфере стало еще более запутанным и нестабильным. Танкаев также пояснил, почему именно с Дальнего Востока началось подорожание бензина.

«На Дальнем Востоке существует дефицит производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов. При потребности в три миллиона тонн автомобильного топлива ежегодно в регионе производится только полтора миллиона тонн. В итоге топливо в ДВФО доставляется транспортом из других регионов страны, что увеличивает его стоимость», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о росте цен на бензин проверяется ФАС и Минэнерго.