Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев прокомментировал сообщения о резком подорожании бензина на некоторых автозаправочных станциях в Сибири и на Дальнем Востоке. По его мнению, к сложившейся ситуации привели несколько факторов.
Во-первых, в настоящее время существенно сократились объемы реализации суррогатного и контрафактного топлива, что привело к возникновению дефицита на независимых АЗС. Последние, в свою очередь, покупают топливо у посредников с помощью различных непрозрачных схем, при которых неизбежны накрутки.
По его мнению, попытки властей стабилизировать цены на АЗС привели к тому, что налогообложение в этой сфере стало еще более запутанным и нестабильным. Танкаев также пояснил, почему именно с Дальнего Востока началось подорожание бензина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о росте цен на бензин проверяется ФАС и Минэнерго.