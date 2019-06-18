Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России

, 23:42 54

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев объяснил, чем обусловлен рост цен на топливо.

Фото: PA Images\TASS

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев прокомментировал сообщения о резком подорожании бензина на некоторых автозаправочных станциях в Сибири и на Дальнем Востоке. По его мнению, к сложившейся ситуации привели несколько факторов.

Во-первых, в настоящее время существенно сократились объемы реализации суррогатного и контрафактного топлива, что привело к возникновению дефицита на независимых АЗС. Последние, в свою очередь, покупают топливо у посредников с помощью различных непрозрачных схем, при которых неизбежны накрутки.

«Судя по всему, именно в их интересах вокруг темы роста цен на топливо искусственно нагнетается напряжение. Хотя, в действительности, нет проблемы обеспечения топливом внутреннего рынка, есть только проблема обеспечения маржи независимых сетей», приводит слова эксперта «Известия».

По его мнению, попытки властей стабилизировать цены на АЗС привели к тому, что налогообложение в этой сфере стало еще более запутанным и нестабильным. Танкаев также пояснил, почему именно с Дальнего Востока началось подорожание бензина.

«На Дальнем Востоке существует дефицит производственных мощностей нефтеперерабатывающих заводов. При потребности в три миллиона тонн автомобильного топлива ежегодно в регионе производится только полтора миллиона тонн. В итоге топливо в ДВФО доставляется транспортом из других регионов страны, что увеличивает его стоимость», — резюмировал эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о росте цен на бензин проверяется ФАС и Минэнерго.

Читайте также

+19° Днём +28°
Ночью +20°
64.34
0.02 72.23
0.12
Гороскоп на 18 июня: прислушайтесь к шепоту сердца, Близнецы!

Последние новости

1:05
Звезда «Не родись красивой» Уварова призналась, почему развелась с мужем
0:44
Видео: В Петербурге открылась «Морозовская» экспозиция
0:27
Анфиса Чехова рассказала, от каких трех продуктов нужно отказаться для похудения
0:14
Александр Кокорин попросил поместить его в одну колонию с братом
23:57
Почему Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова так и не стали парой
23:42
Эксперт прокомментировал ситуацию с ценами на бензин в России
23:27
Ресторан Матильды Шнуровой попал в ТОП-120 лучших в мире
23:11
В Северной Осетии ищут врача, который 23 года назад забыл зажим в животе пациентки
22:52
Фото: Многодетная Дарья Сагалова показала идеальное тело в бикини
22:29
Прекрасные участницы Севастопольского бала покорили мужчин в США и Британии
22:17
Штраф за шум: Российским байкерам возможно придется платить за громкие мотоциклы
21:58
Борис Джонсон вырвался вперед в гонке за кресло британского премьера
21:46
Версии задержания экс-главы УЕФА Мишеля Платини
21:34
Вадима Галыгина поздравляют с рождением третьего ребенка — фото
21:22
«Нафтогаз» хочет подавать газ из РФ в Европу по принципу «горячей картошки»
21:11
Младший сын хоккеиста Соколова обвинил брата в убийстве матери
21:03
Пьяный водитель на советском танке проехался по улицам польского города
20:51
Эстафета от Порошенко: Меркель две минуты стойко боролась с приступом
20:41
Гнев Попокатепетля: Мощное извержение вулкана в Мексике попало на видео
20:38
«Спасли нам жизнь»: Киркоров рассказал о жуткой посадке самолета в «Домодедово»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

Телесезон на пять с плюсом

Этот телевизионный сезон принес Пятому каналу небывалое количество наград в самых разных всероссийских и международных конкурсах. А показатели доли заметно окрепли сразу в нескольких аудиториях.

5-tv.ru

Пресса о компании

Сергей Лазарев и Полина Гагарина выступят для выпускников на «Алых парусах»

Организаторы праздника выпускников школ «Алые паруса» объявили имена артистов, которые примут участие в концерте 23 июня. Об этом стало известно 9 июня.

5-tv.ru

Реклама