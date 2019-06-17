Информация о росте цен на бензин проверяется ФАС и Минэнерго

На Дальнем Востоке и в Сибири резко взлетели цены на бензин. Эксперты зафиксировали скачок несколько дней назад. Причем, если в среднем по России топливо подорожало на 11 копеек, то в Дальневосточном федеральном округе стоимость выросла в разы — плюс 74 копейки за литр 92-го, например. Тема в понедельник, 17 июня, обсуждалась на совещании правительства. Вице-премьер Дмитрий Козак, который курирует отрасль, пообещал разобраться, не откладывая.

«Сегодня вечером соберем представителей всех нефтяных компаний, в том числе обсудим и эту историю», — заявил вице-премьер.

В ноябре 2018 года, после резкого подорожания бензина и дизеля на внутреннем рынке, правительство с нефтяниками договорились заморозить розничные цены на топливо до 31 марта 2019 года. Потом договор продлили — до июля. Так, что никаких ценовых изменений не должно было произойти.

Позднее в пресс-службе Козака заявили, что по итогам встречи с представителями крупнейших нефтяных компаний в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, рост цен на моторное топливо находится в пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС. Что касается возможных случаев превышения роста цен в ДФО и Сибири, то они проверяются ФАС и Минэнерго и носят единичный характер.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что панику по повода роста цен в правительстве назвали преждевременной.